Haberler Fenerbahçe TFF: Not ediyoruz

: Not ediyoruz

resmi sitesinden yaptığı açıklamada eleştirilen hakemlere destek verdi. Son iki bölüm tarafından olumlu karşılandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 21:55 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 06:50
TFF: Not ediyoruz

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Sezon başından beri, kulüp başkanları tarafından yapılan açıklamalar ile hakemlerimize 'ayar verme' çabası gözlemlemekteyiz. Kaos algısı yaparak hakemlerimizin baskı altına alınmasına asla müsaade etmeyiz. MHK ve hakemlerimize güveniyor, inanıyor ve destekliyoruz" denildi. Açıklamada ayrıca hakemlerin de eğitimlerle eksiklerini gidereceklerine, varsa hatalarından ders alacaklarına ve daha iyi yönetimler göstereceklerine inanıldığı vurgulandı. Olumlu eleştirilerin not edildiği ve önerilerin kulüplerle aynı masa etrafında oturularak konuşulmaya hazır olunduğu da aktarıldı.

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