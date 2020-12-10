TFF: Not ediyoruz

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Sezon başından beri, kulüp başkanları tarafından yapılan açıklamalar ile hakemlerimize 'ayar verme' çabası gözlemlemekteyiz. Kaos algısı yaparak hakemlerimizin baskı altına alınmasına asla müsaade etmeyiz. MHK ve hakemlerimize güveniyor, inanıyor ve destekliyoruz" denildi. Açıklamada ayrıca hakemlerin de eğitimlerle eksiklerini gidereceklerine, varsa hatalarından ders alacaklarına ve daha iyi yönetimler göstereceklerine inanıldığı vurgulandı. Olumlu eleştirilerin not edildiği ve önerilerin kulüplerle aynı masa etrafında oturularak konuşulmaya hazır olunduğu da aktarıldı.