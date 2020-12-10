Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'de Kemal Ademi sevinci!

Son dakika: 'de sevinci!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, sakatlığı bulunan 'nin dönüş yaptığı ve antrenmana katıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 16:23 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 16:39
Son dakika: Fenerbahçe'de Kemal Ademi sevinci!

, Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde golcü futbolcu bireysel saha çalışmalarına başladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman saat 11.30'da ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Taktiksel çalışmalarla yapılan çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertlilerde Kemal Ademi takımdan ayrı bireysel saha çalışmalarına başlarken, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin tedavilerine devam edildi. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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