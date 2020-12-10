Haberler Fenerbahçe "Havada kalmasın"

"Havada kalmasın"

Basın Sözcüsü , 'nin hakem tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamayı kulüp televizyonunda değerlendirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 22:15 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 06:50
"Havada kalmasın"

Pirşen, "Doğrudan 'ye bir mesaj yok. Ancak başkanımızın açıklamalarından hemen sonra yapılması manidar. Ama kelimesinden sonraki cümlelere odaklandık. Pozitif bakacak olursak kulübümüzün söyledikleri önemseniyor. Önerileri not ettik, kulüplerle işbirliği yapmaya hazırız diyorlar. İşbirliği çağrısını olumlu bulduk. Bu iş havada kalmasın. Beklentimiz, hakem ve ile ilgili önerilerimizi dinleyecekleri bir toplantı organize etmeleri. Diğer kulüpler de fikirler sunsun. Yuvarlak bir masa etrafında ve kulüpler konuşsun" ifadelerini kullandı. ayrıca MHK düzeni, hakem atamaları ve kendi önerileriyle ilgili TFF'ye bir yazı göndereceklerini de kaydetti.

BİZE ULAŞIN