Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde rakip çıktı

'ye transferinde rakip çıktı

'da bu sezon kadroya alınmayana Türk asıllı Alman futbolcu 'in hangi takıma olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuya bir talip çıktı. Mesut Özil'in de bu takıma gitmeye sıcak baktığı iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 09:15 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 09:23
Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde rakip çıktı
Arsenal'de forma giyen fakat teknik direktör Mikel Arteta tarafından Premier Lig kadrosuna alınmayan Mesut Özil ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde rakip çıktı

Ocak ayında takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcunun yeni rotası şimdiden merak konusu...

Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde rakip çıktı

'nin kadrosuna katmak istediği Türk asıllı Alman futbolcunun talipleri giderek artıyor.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde rakip çıktı

DC UNITED ÖZİL'İ İSTİYOR

Washington ekibi DC United, sezon sonu boşa çıkacak oyuncuya ocak ayında imza attırmak istiyor.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde rakip çıktı

32 yaşındaki yıldız isim aktif futbol kariyeri sonrası ticari faaliyetlerini de etkin bir şekilde yönetebilmesi için uygun yerin ABD olduğunu düşünmesinden dolayı teklife olumlu bakıyor.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde rakip çıktı

Özil'in özelikle kurduğu e-spor takımı M10 Esports'un ve kendi koleksiyonu olan M10 Streetwear markalarının ticari faaliyetlerini ABD'de daha iyi yöneteceğini düşünmesinden dolayı DC United'tan gelen teklife olumlu bakıyor.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde rakip çıktı

Ayrıca DC United tarafından Özil'e sunulan ABD'de M10 Futbol Akademisi kurma projesi de Özil için diğer bir önemli kriter.

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