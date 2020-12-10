Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinde rakip çıktı

Arsenal'de forma giyen fakat teknik direktör Mikel Arteta tarafından Premier Lig kadrosuna alınmayan Mesut Özil ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Ocak ayında takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcunun yeni rotası şimdiden merak konusu...

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Türk asıllı Alman futbolcunun talipleri giderek artıyor.

DC UNITED ÖZİL'İ İSTİYOR Washington ekibi DC United, sezon sonu boşa çıkacak oyuncuya ocak ayında imza attırmak istiyor.

32 yaşındaki yıldız isim aktif futbol kariyeri sonrası ticari faaliyetlerini de etkin bir şekilde yönetebilmesi için uygun yerin ABD olduğunu düşünmesinden dolayı teklife olumlu bakıyor.

Özil'in özelikle kurduğu e-spor takımı M10 Esports'un ve kendi koleksiyonu olan M10 Streetwear markalarının ticari faaliyetlerini ABD'de daha iyi yöneteceğini düşünmesinden dolayı DC United'tan gelen teklife olumlu bakıyor.