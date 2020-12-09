Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye müjde! Takımla birlikte çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi günü evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerin sabah yaptığı antrenman öncesi sağlık ekibi, futbolcuların hormon, vitamin, mineral düzeylerini takip etmek ve değerleri yerine koymak için test uyguladı.

Testin ardından teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

SANGARE TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI Fenerbahçe'de Nazım Sangare antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Diego Perotti ile Kemal Ademi'nin ise tedavilerine devam edildi.