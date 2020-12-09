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Yıldız futbolcudan 'ye müjde! Takımla birlikte çalıştı

Futbol Takımı, 'in 12. haftasında BtcTurk 'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdü. yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sakatlıktan dönen yıldız isim de takımla birlikte yer aldı. | Son dakika FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 18:44
Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye müjde! Takımla birlikte çalıştı

, 'in 12'nci haftasında cumartesi günü evinde ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye müjde! Takımla birlikte çalıştı

Sarı-lacivertlilerin sabah yaptığı antrenman öncesi sağlık ekibi, futbolcuların hormon, vitamin, mineral düzeylerini takip etmek ve değerleri yerine koymak için test uyguladı.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye müjde! Takımla birlikte çalıştı

Testin ardından yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye müjde! Takımla birlikte çalıştı

SANGARE TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

'de antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Enner , Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Diego Perotti ile Kemal Ademi'nin ise tedavilerine devam edildi.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye müjde! Takımla birlikte çalıştı

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına 10 Aralık Perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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