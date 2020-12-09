Fenerbahçe'ye 3 isimden müjde!

Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de sakatlıkları sona eren isimler idmana çıktı. Elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, maskeyle çalışmada yer aldı. Sakatlıktan kurtulan Sangare ile corona virüsü süreci sona eren Sinan Gümüş de idmanın tamamında sahadaydı.



HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Geçtiğimiz haftayı Denizlispor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde Denizli'ye karşı 11'de forma giyen isimler rejenerasyonla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.