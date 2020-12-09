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'ye 3 isimden müjde!

maçının hazırlıklarına başlayan 'de Nazım Sangare ve idmana çıktı. Elmacık kemiği kırılan kaleci , maskeyle çalışmada yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 21:16 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'ye 3 isimden müjde!

maçının hazırlıklarına başlayan 'de sakatlıkları sona eren isimler idmana çıktı. Elmacık kemiği kırılan kaleci , maskeyle çalışmada yer aldı. Sakatlıktan kurtulan Sangare ile corona virüsü süreci sona eren de idmanın tamamında sahadaydı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Geçtiğimiz haftayı Denizlispor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde 'ye karşı 11'de forma giyen isimler rejenerasyonla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.

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