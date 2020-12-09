Ali Koç suskunluğunu bozdu! "Bu böyle gitmez"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün basının karşısına çıktı. Hakem hatalarından yakınan ve gündemdeki konulara değinen Ali Koç, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte başkan Koç'un öne çıkan sözleri: "Özellikle odağında Fenerbahçe'nin olduğu hakem krizlerinden Türk futbolunun kaosa sürüklendiğini görüyoruz. Bazı hakem hataları ve bazı kasıtlı hareketler bizi ciddi şekilde endişelendiriyor. Türkiye'de şampiyonluklar saha içinde kazanılmıyor olgusu yerleşmiş durumda. İnanmak istemiyorum ama inanmak durumunda kalıyorum. Bunun için de reform derecesinde adımlar atmamız ve desteklememiz lazım."

HAKEM KRİZİ VAR

"Geçen sezon 20. haftada şampiyonluğun en büyük adayıydık. Sonra 7 haftada sadece 3 puan alabildik. O dönem doğranıyorduk. VAR kararlarında müthiş bir standartsızlık var. Türkiye'de hakem krizi var. Federasyonlar, MHK değişiyor ama hakemlerin yarattığı krizler değişmiyor. Konuşmamız gereken günlerdeyiz. Kısır çekişmelerin dışında kalmak istiyoruz. Sahaya odaklanmaya çalışıyoruz. Bizim dışımızda gelişen olaylar bizi işin içine çekiyor. Maalesef bu sene biraz erken başladı. Saha dışındaki algılar ra var. Geçen sene 'Zorlu' algısını yaşadık."

ALGIYI YAPANLAR AYNI

Yok, 'MHK Başkanı, Ali Koç'un işçisiymiş. Adam 30 senedir bizim grubun yan sanayisini yapıyormuş. Bu sene de 2 algıyla başladık. , 'Rıdvan Dilmen Sezonu' ve 'Fenerbahçe şampiyon olacak.' Rıdvan Dilmen algısı yaratanlar geçen sene de Zorlu algısını yaratan kişilerdi. Hakemler 'Böyle bir algı var, bir düdük çalarken bin kere düşüneyim' diye davranıyordur. Geçen haftanın hakemi için de Yapı Kredi Bankası'nda üst düzey yönetici algısı yaptılar. 74 bin kişi arasında baktım, orada da çıkmadı. Yüzlerce taşeron var. Muhasebeci kendisi. Bizimle uzaktan yakından ilişkisi yok."

'BEŞİKTAŞ MAÇINI HAKEM KATLETTİ'

Hakemlik camiasında değişik dengelerin olduğuna vurgu yapan Ali Koç, "Değişik güç odaklarının, değişik hesap kitaplar olduğunu eski hakemler, yöneticiler söylüyor. Beşiktaş maçını hakem katletti. İki takımın da şikayetleri var. Bizden belki 1-2 oyuncu atılmalıydı ama rakibin 2. golü olmamalıydı. Josef'in karate literatürüne geçecek bir topa müdahelesi sarı kartla geçiştirildi. O pozisyona kırmızı kart vermeyecek orta hakem, o pozisyon nedeniyle hakemi VAR'a çağırmayacak VAR hakemi bu işi yapmamalı" sözlerini sarfetti.



SERDAR TATLI'YA NET MESAJ

MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya mesaj yollayan Ali Koç, "Ortada bir kriz var mı, yok mu? 'Hiçbir sıkıntı yok, her şey yolunda' deniyorsa Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yolumuzu ona göre çizeceğiz. Serdar Tatlı'nın çıkıp açıklamalar yapması lazım. MHK Başkanı ne kadar iyi niyetli olursa olsun ne kadar çabalarsa çabalasın bu tek kişinin yapacağı iş değil. Altına hakim olması lazım. Altta neler dönüyor? Hakem hataları, atamaları nasıl yapılıyor? Notlar nasıl yapılıyor?" sözlerini sarfetti.

ATAMALAR İÇİN PİYANGO ÖNERİSİ

Hakem atamalarına da değinen Fenerbahçe'nin patronu Ali Koç, "Atamaların nasıl olduğunu bilmiyorum ama doğru yapılmadığını biliyorum. MHK, maçlara vereceği hakemleri her hafta TFF önderliğinde Milli Piyango çekilişi gibi TV önünde çeksinler. Belli sayıda maç, belirli sayıda hakem. Koyalım onları, çekelim. Herkes de görsün. Ne zararı olabilir bunun? Bu kaotik ortam böyle gitmez. Türk futboluna yazık. Bu kafayla buraya kadar gideriz. Her sene geriliyoruz" açıklamasını yaptı.

GERÇEKLEŞMESİ ZOR RÜYA: MESUT

Ali Koç, ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil için de şunları söyledi: "Elden oyuncu çıkarmazsak devre arasında transfer yapacak bir durumumuz yok. Bazı noktalara transfer ihtiyacımız var. Mesut Özil, 'Fener Ol'dan beri gündeme geliyor. Mesut çok iyi bir Fenerbahçelidir. Sezon başında da gündeme gelmişti. Fenerbahçe'nin Özil'i transferinin ekonomik boyutlarını kaldırabilecek durumu yok. Bizim için gerçekleşirse güzel bir rüya olur ama gerçekleşmesi zor bir rüya."

