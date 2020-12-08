Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Elmacık kemiği kırılan Harun Tekin çalışmalara başladı! İşte son hali

Son dakika haberi: Elmacık kemiği kırılan Harun Tekin çalışmalara başladı! İşte son hali

milli maçlar nedeniyle verilen arada hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelmişti. Zorlu karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kalecisi Harun Tekin'in elmacık kemiği kırılmıştı. Ameliyat olan 31 yaşındaki file bekçi bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. İşte Harun Tekin'in son hali...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 14:57
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'in 12'nci haftasında 12 Aralık Cumartesi günü evinde ile mücadele edecek , hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 3 yıldız...

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda Yukatel Denizlispor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 3 yıldız...

Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, pres ve pas çalışmalarıyla sürdü. İkili mücadele sırasında hafif darbe alan Gustavo, saha içinde yapılan tedavisinin ardından idmana devam etti. Antrenman, dar alanda çift kale maçla devam edip, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 3 yıldız...

Fatih Karagümrük maçında elmacık kemiği kırılan ve tedavisinin ardından sakatlığı atlatan kaleci Harun Tekin, maske takarak antrenmanın tamamında takımla hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 3 yıldız...

Nazım Sangare ile corona virüsü süreci sona eren Sinan Gümüş de idmanın tamamında yer aldı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 3 yıldız...

Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, dizindeki ağrı sebebiyle MR'a gitti ve antrenmana katılamadı. Marcel Tisserand ise çalışmalarını salonda gerçekleştirdi. , maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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