Haberler Fenerbahçe Son dakika: Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi! Nedeni...

Son dakika: 'ya sevk edildi! Nedeni...

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına çıkan , karşılaşmadan 2-0'lık üsütnlükle ayrılmıştı. Sarı lacivertlilerde Sportif Direktör , maç sonrası yaptığı açıklama nedeniyle 'ya sevk edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 17:26 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 17:42
Son dakika: Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi! Nedeni...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamada Sportif Direktörü 'nun 'ya sevk edildiğini açıkladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi EMRE BELÖZOĞLU'nun 06.12.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,


FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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