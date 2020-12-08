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'dan flaş sözleri! "Burada ne yapıyoruz biz?"

Kariyerini İspanya ekiplerinden Granada'da sürdüren Roberto 'dan flaş açıklamalar geldi. Bir dönem 'de forma giyen deneyimli futbolcu, 'de oynadığı 2 yıllık süreçte kendisini yaşlı hissettiğini ifade etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 17:53
Soldado'dan flaş Fenerbahçe sözleri! "Burada ne yapıyoruz biz?"

Bir dönem forması giyen Roberto , 'deki süreç ve Tottenham'da Kane'in arkasına düşüşüne dair açıklamalarda bulundu.

İspanyol forvet, kariyerini ekibi Granada'da sürdürüyor. Soldado, Tottenham'da oynadığı döneme dair; "En büyük değişimi 'de yaşadım. Aşırı fiziksel bir futbol vardı ve şartların üstesinden gelmeliydim. Kane ile tanıştım ve onun yükselişini gördüm. Avrupa Ligi'nde süre almaya başladı ve gözlerimin önünde bir uçağa dönüştü." dedi.

"KENDİMİ YAŞLI HİSSEDİYORDUM"
35 yaşındaki Soldado, Fenerbahçe ile ilgili; "2 yıl Türkiye'deydim ve son sezonumda eşime 'Burada ne yapıyoruz biz?' diye sordum. Kendimi yaşlı hissediyordum. Sanki orada değilmişim gibi hissettiriyordu." açıklamasında bulundu.

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