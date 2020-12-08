Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye şok! Yıldız futbolcuda yırtık tespit edildi

'ye şok! Yıldız futbolcuda yırtık tespit edildi

'in 12. haftasında BtcTurk 'u konuk edecek olan 'de şoku yaşandı. Dizindeki ağrı sebebiyle antrenmana katılamayan ve MR'a gönderilen yıldız futbolcuda yırtık tespit edildi. İşte detaylar... | Son dakika FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 20:14 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 20:15
Fenerbahçe'ye şok! Yıldız futbolcuda yırtık tespit edildi

'in 12. hafta maçında 12 Aralık Cumartesi günü 'u konuk edecek olan , mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'ye şok! Yıldız futbolcuda yırtık tespit edildi

'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman basına açık gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'ye şok! Yıldız futbolcuda yırtık tespit edildi

Denizlispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Fenerbahçe'ye şok! Yıldız futbolcuda yırtık tespit edildi

Çift kalede yapılan maçların ardından antrenman dayanıklılık koşusu ile noktalandı.

Fenerbahçe'ye şok! Yıldız futbolcuda yırtık tespit edildi

VALENCIA YENİ MALATYA MAÇINDA YOK

Öte yandan MR'ı çekilen 'nın alt arka adelesinde kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Ekvadorlu futbolcunun maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye şok! Yıldız futbolcuda yırtık tespit edildi

ile takımla birlikte çalışırken, idmanın ilk bölümünde takımla çalışan Nazım Sangare ardından özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe'ye şok! Yıldız futbolcuda yırtık tespit edildi

Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Diego Perotti ile Kemal Ademi'nin de tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe'ye şok! Yıldız futbolcuda yırtık tespit edildi

, 9 Aralık Çarşamba günü yapacağı antrenmanla maçını hazırlıklarını sürdürecek.

BİZE ULAŞIN