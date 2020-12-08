Fenerbahçe'ye şok! Yıldız futbolcuda yırtık tespit edildi

Süper Lig 'in 12. hafta maçında 12 Aralık Cumartesi günü Yeni Malatyaspor 'u konuk edecek olan Fenerbahçe , mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Denizlispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.