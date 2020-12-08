Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 3 yıldız...

'ye müjdeli haber! 3 yıldız...

'in 11. haftasında deplasmanda Denizlispor'u mağlup eden , hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilere zorlu karşılaşma öncesi müjdeli haber geldi. Kanarya'nın 3 yıldızı takımla birlikte çalışmalara başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 14:32
Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 3 yıldız...

'in 12'nci haftasında 12 Aralık Cumartesi günü evinde ile mücadele edecek , hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 3 yıldız...

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda Yukatel Denizlispor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 3 yıldız...

Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, pres ve pas çalışmalarıyla sürdü. İkili mücadele sırasında hafif darbe alan Gustavo, saha içinde yapılan tedavisinin ardından idmana devam etti. Antrenman, dar alanda çift kale maçla devam edip, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 3 yıldız...

Fatih Karagümrük maçında elmacık kemiği kırılan ve tedavisinin ardından sakatlığı atlatan kaleci Harun Tekin, maske takarak antrenmanın tamamında takımla hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 3 yıldız...

Nazım Sangare ile corona virüsü süreci sona eren Sinan Gümüş de idmanın tamamında yer aldı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 3 yıldız...

Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, dizindeki ağrı sebebiyle MR'a gitti ve antrenmana katılamadı. Marcel Tisserand ise çalışmalarını salonda gerçekleştirdi. , maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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