Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 3 yıldız...

Süper Lig 'in 12'nci haftasında 12 Aralık Cumartesi günü evinde Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe , hazırlıklarına başladı.

Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, pres ve pas çalışmalarıyla sürdü. İkili mücadele sırasında hafif darbe alan Gustavo, saha içinde yapılan tedavisinin ardından idmana devam etti. Antrenman, dar alanda çift kale maçla devam edip, soğuma hareketleriyle sona erdi.