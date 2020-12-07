Haberler Fenerbahçe Müthiş ikili iş başında! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Müthiş ikili iş başında! ve ...

'de yine bir klasik yaşandı. ortaladı, ön direkte kafayla topu ağlara yolladı. Kanarya'nın vazgeçilmezleri, galibiyette kritik rol oynadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 22:53 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Müthiş ikili iş başında! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Bu sezon 'nin öne çıkan isimlerinden olan ile , deplasmanında da işbaşındaydı.

Müthiş ikili iş başında! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Sarı-lacivertlilerin müthiş ikilisi yine bir klasiğe imza attı. Sezonun ilk haftasında oynanan ve Kanarya'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona eren maçında olduğu gibi korneri kullandı.

Müthiş ikili iş başında! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

de ön direkte kafayla topu ağlara yolladı. 'nin vazgeçilmezleri, galibiyette önemli rol oynadı.

Müthiş ikili iş başında! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

HER YERDE ONLAR!
Gökhan'ın bu sezon ki iki golünde de asistler Caner'den geldi. Ayrıca Gökhan, 'de son 4 golünü kafayla atarken, bu gollerden 3'ünün asistini de Caner yaptı.

Müthiş ikili iş başında! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Savunmadaki başarılı futbollarının yanı sıra hücuma verdikleri destekle öne çıkan iki tecrübeli bekten Gökhan, yüzde 75 pas isabetiyle oynadı.

Müthiş ikili iş başında! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Caner yüzde 80.6 pas isabetiyle maçı tamamladı, yaptığı 8 ortanın da 3'ünde isabet sağladı, 90 dakikayı 1 asistle noktaladı.

BİZE ULAŞIN