Müthiş ikili iş başında! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Bu sezon Fenerbahçe 'nin öne çıkan isimlerinden olan Caner Erkin ile Gökhan Gönül , Denizli deplasmanında da işbaşındaydı.

Sarı-lacivertlilerin müthiş ikilisi yine bir klasiğe imza attı. Sezonun ilk haftasında oynanan ve Kanarya'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona eren Çaykur Rizespor maçında olduğu gibi Caner Erkin korneri kullandı.

HER YERDE ONLAR!

Gökhan'ın bu sezon ki iki golünde de asistler Caner'den geldi. Ayrıca Gökhan, Süper Lig'de son 4 golünü kafayla atarken, bu gollerden 3'ünün asistini de Caner yaptı.