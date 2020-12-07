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Ferdi Baba

8 hafta sonra ilk 11’e giren , ilk goldeki müthiş asistiyle kilidi açan isim oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 23:06 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Ferdi Baba

'nin genç yeteneği ilk 11'e asistle döndü. Ligin ilk 2 haftasında onbirde forma giyen genç yıldız daha sonraki 8 karşılaşmanın 5'inde sonradan oyuna dahil olmuştu. Perotti'nin sakatlanmasıyla 8 hafta sonra tekrar onbirde şans bulan Kadıoğlu, ilk golde Cisse'ye yaptığı müthiş asistle kilidi açan isim oldu. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde ilk gol katkısını yaptı. 82'de yerini 'ya bırakan Ferdi kupadaki Belediye maçında da 2 asist yapmıştı.

DERBİYİ TELAFİ ETTİK
Ferdi, "Geçen haftayı telafi etmek, kim olduğumuzu göstermek istiyorduk. Bugün takımıma ve Altay'a çok teşekkür ediyorum. Savaştık, kazandık" diye konuştu.

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