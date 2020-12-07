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'de umduğunu bulamayan Rodrigues'ten flaş sözler! "Hocam bana..."

Sezon başında 'deki kiralık sözleşmesini fesheden ve Al İttihad'a dönen Rodrigues'ten flaş sözler... Yıldız futbolcunu adı şu sıralar eski takımı ile anılırken, takımı ile Pazar günü çıktığı karşılaşmada 1 gol attı ve 1 de penaltıya sebebiyet verdi. Rodrigues maç sonu yaptığı açıklamada hocasının kendisine olan güveninden bahsetti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 12:27
Fenerbahçe'de umduğunu bulamayan Rodrigues'ten flaş sözler! "Hocam bana..."

Sezon başında 'den ayrılan ve Al İttihad'a dönen , yeniden formuna kavuştu.

Adı kısa süre öncesine kadar ile anılan Rodrigues, Pazar günü takımının Al Wahda ile oynadığı karşılaşmada 1 gol atarken 1 de penaltıya sebebiyet verdi.

Rordrigues maç sonrası basın yaptığı açıklamada Al İttihad teknik direktörünün kendisine güvendiğini ifade ederken şu sözleri sarf etti;

"Performansımdan ve sonuçtan, takımımdan çok memnunum. Sıralamada üstlere çıktık, bundan dolayı tüm takımı kutluyorum. Bu çıkışı sürdürmek istiyoruz.

Şu anda performans yükselişimi takım içerisindeki kaliteli ayaklara ve teknik direktörüme borçluyum. Hocamın yüksek güvenine sahibim ve bu güvenden dolayı mutluyum. Yüksek seviyede oynamaya devam edeceğim."

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