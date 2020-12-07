Fenerbahçe'de umduğunu bulamayan Rodrigues'ten flaş sözler! "Hocam bana..."

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve Al İttihad'a dönen Garry Rodrigues, yeniden formuna kavuştu.

Adı kısa süre öncesine kadar Galatasaray ile anılan Rodrigues, Pazar günü takımının Al Wahda ile oynadığı karşılaşmada 1 gol atarken 1 de penaltıya sebebiyet verdi.

Rordrigues maç sonrası basın yaptığı açıklamada Al İttihad teknik direktörünün kendisine güvendiğini ifade ederken şu sözleri sarf etti;

"Performansımdan ve sonuçtan, takımımdan çok memnunum. Sıralamada üstlere çıktık, bundan dolayı tüm takımı kutluyorum. Bu çıkışı sürdürmek istiyoruz.

Şu anda performans yükselişimi takım içerisindeki kaliteli ayaklara ve teknik direktörüme borçluyum. Hocamın yüksek güvenine sahibim ve bu güvenden dolayı mutluyum. Yüksek seviyede oynamaya devam edeceğim."



