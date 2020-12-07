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'de Denizlispor maçı sonrası gelişmesi! Ocak ayında...

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, sezon boyunca kadrosuna değerlendiremediği için ayrılık kararı alırken, Faslı futbolcunun da yeni takımıyla anlaştığı kaydedildi. Belçika basını konu ile ilgili yazdığı haberde Dirar'ın kulüp yönetimiyle 'o mesele' için masaya oturduğunu yazdı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 11:14
Fenerbahçe'de Denizlispor maçı sonrası Nabil Dirar gelişmesi! Ocak ayında...

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olan , 10 kişi kalmasına karşın mücadelden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı sonrası Nabil Dirar gelişmesi! Ocak ayında...

Maçın ardından hakemle ilgili eleştirilerin yoğun olduğu sarı lacivertli camiada, bir yandan da Alanyaspor ve Galatasaray ile aynı puanı paylaşmanın mutluluğu yaşanıyordu.

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı sonrası Nabil Dirar gelişmesi! Ocak ayında...

, Denizli'de aldığı 3 puanla oldukça kritik bir sınavı atlatmış ve Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yeniden zirveye ortak olmuştu.

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı sonrası Nabil Dirar gelişmesi! Ocak ayında...

Bununla beraber 'de uzun yıllar forma giymesinin ardından sezon başında takımda değerlendirilmeyen Faslı futbolcu 'ın yeni takımının belli olmaya yakın olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı sonrası Nabil Dirar gelişmesi! Ocak ayında...

Sarı lacivertlilerde zaman zaman kadro dışı da bırakılan Dirar'ın, ara transfer sezonunda yeni takımına gideceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı sonrası Nabil Dirar gelişmesi! Ocak ayında...

Belçika basınından yansıyan bilgilere göre Dirar, ara transfer sezonunda 'den ayrılarak eski kulübü Club Brugge'a gidecek. Ancak bir şartla...

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı sonrası Nabil Dirar gelişmesi! Ocak ayında...

Sport.le360'ın haberine göre Brugge yetkilileri, Dirar kadrosuna katmak istiyor ancak bunun için herhangi bir bonservis ödemeye yanaşmıyor.

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı sonrası Nabil Dirar gelişmesi! Ocak ayında...

DIRAR UZLAŞMA ZEMİNİ ARIYOR
Geçtiğimiz sezon ile olan sözleşmesini 2022 yılına dek uzatan Dirar, aldığı yüksek maaştan feragat etmeye hazır ve Fenerbahçe yönetimi ile sözleşme feshi için görüşmlere başladı.

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