Fenerbahçe'de Denizlispor maçı sonrası Nabil Dirar gelişmesi! Ocak ayında...

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, 10 kişi kalmasına karşın mücadelden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın ardından hakemle ilgili eleştirilerin yoğun olduğu sarı lacivertli camiada, bir yandan da Alanyaspor ve Galatasaray ile aynı puanı paylaşmanın mutluluğu yaşanıyordu.

Fenerbahçe, Denizli'de aldığı 3 puanla oldukça kritik bir sınavı atlatmış ve Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yeniden zirveye ortak olmuştu.

Bununla beraber Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymesinin ardından sezon başında takımda değerlendirilmeyen Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın yeni takımının belli olmaya yakın olduğu ifade edildi.

Sarı lacivertlilerde zaman zaman kadro dışı da bırakılan Dirar'ın, ara transfer sezonunda yeni takımına gideceği kaydedildi.

Belçika basınından yansıyan bilgilere göre Dirar, ara transfer sezonunda Fenerbahçe'den ayrılarak eski kulübü Club Brugge'a gidecek. Ancak bir şartla...

Sport.le360'ın haberine göre Brugge yetkilileri, Dirar kadrosuna katmak istiyor ancak bunun için herhangi bir bonservis ödemeye yanaşmıyor.