Valencia göreve hazır

Kovid testi negatife dönen ve Ekvador'dan gelerek takıma katılan yıldız oyuncu dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Oldukça hırslı olduğu gözlenen Valencia'nın Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilme ihtimali yüksek. Sosyal medya hesabından 'Haydi Fener' mesajını paylaşan Enner'in teknik heyetin görev vermesi halinde süre de alması bekleniyor.