Haberler Fenerbahçe Valencia göreve hazır

göreve hazır

Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı olan 'de 'nın hazır hale gelmesi sevindirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 00:25 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Valencia göreve hazır

Kovid testi negatife dönen ve Ekvador'dan gelerek takıma katılan yıldız oyuncu dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Oldukça hırslı olduğu gözlenen 'nın Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilme ihtimali yüksek. Sosyal medya hesabından 'Haydi Fener' mesajını paylaşan Enner'in teknik heyetin görev vermesi halinde süre de alması bekleniyor.

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