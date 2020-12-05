Uzun bir süredir unutulan Tolga Ciğerci idmanlarda vites artırırken son kararı teknik direktör Erol Bulut verecek. Mert Hakan ve Sosa'nın da yer aldığı bu mevkide Ciğerci'nin ilk alternatif olması bekleniyor. Tolga, hocasının görev vermesi halinde elinden geleni yapacağını dile getirdi.
Tolga Ciğerci hırs küpü
Gustavo'nun yokluğunda orta sahada formayı kapmak için büyük savaş yaşanıyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 00:24 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50