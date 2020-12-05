Tolga Ciğerci hırs küpü

Uzun bir süredir unutulan Tolga Ciğerci idmanlarda vites artırırken son kararı teknik direktör Erol Bulut verecek. Mert Hakan ve Sosa'nın da yer aldığı bu mevkide Ciğerci'nin ilk alternatif olması bekleniyor. Tolga, hocasının görev vermesi halinde elinden geleni yapacağını dile getirdi.