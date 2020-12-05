Haberler Fenerbahçe Tolga Ciğerci hırs küpü

hırs küpü

Gustavo'nun yokluğunda orta sahada formayı kapmak için büyük savaş yaşanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 00:24 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Tolga Ciğerci hırs küpü

Uzun bir süredir unutulan idmanlarda vites artırırken son kararı teknik direktör Erol Bulut verecek. Mert Hakan ve Sosa'nın da yer aldığı bu mevkide Ciğerci'nin ilk alternatif olması bekleniyor. Tolga, hocasının görev vermesi halinde elinden geleni yapacağını dile getirdi.

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