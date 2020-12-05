Sinan Gümüş antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Nazım Sangare ve Harun bireysel program uyguladı. Nazım'ın da bugün takıma katılması bekleniyor. Sakatlardan Samatta salonda çalışırken; Diego Perotti ile Kemal Ademi'nin tedavilerine devam edildi.
Nazım da dönüyor!
Sarı-lacivertliler, Denizlispor maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Erol Bulut yönetimindeki idmanda oyuncular dar alanda pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Mesai taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 00:23 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50