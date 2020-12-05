Nazım da dönüyor!

Sinan Gümüş antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Nazım Sangare ve Harun bireysel program uyguladı. Nazım'ın da bugün takıma katılması bekleniyor. Sakatlardan Samatta salonda çalışırken; Diego Perotti ile Kemal Ademi'nin tedavilerine devam edildi.