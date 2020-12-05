Fenerbahçe'de rota yeniden Jesus! Devre arası...

Ara transfer için çalışmalar başladı. Scout ekibi birçok oyuncu ve ligi izlerken, Juan Jesus tekrar gündemde. Özellikle savunmada Lemos'un şu ana kadarki performansıyla hayal kırıklığı yaşatması gözleri bir kez daha Brezilyalı stopere çevirdi. Sezon başında da gündeme gelen ancak anlaşılamayan oyuncu için şartların şu an çok uygun olduğu ifade ediliyor. Zira Serie A'da sadece 2 maçta şans bulan Jesus'un kontratı sezon sonunda bitecek. Fenerbahçe'nin henüz resmi bir girişimi yok. Ancak teklif yapması halinde devre arasında bu transferi bitirebileceği konuşuluyor.

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29 yaşındaki Jesus, Roma'da 98 karşılaşmada 1 gol atıp, 1 asist yaptı. İnter'de de 132 maça çıkan (1 gol+3 asist) sambacının tecrübesiyle Fenerbahçe'ye güç katacağı belirtiliyor.