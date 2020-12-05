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Gustavo ile bambaşka! İlginç istatistik...

Brezilyalı ön liberosu Gustavo ile bambaşka bir performans ortaya koyuyor. Sarı-lacivertliler, Gustavo'dan ön liberodan yoksun çıktığı 3 lig maçının 2'sini kaybetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 00:19 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe Gustavo ile bambaşka! İlginç istatistik...

deplasmanına Luiz Gustavo'dan yoksun gidecek olan Kanarya, sambacının oynamadığı maçlarda zorlanıyor. Sarı-kart cezalısı olan Brezilyalı ön libero imza attığı günden bu yana sadece 3 lig maçını kaçırdı. Geçen sezon ilk olarak 23. haftadaki maçında cezalı duruma düşen Gustavo, son iki haftadaki ve Rizespor maçlarında ise sakatlığı nedeniyle oynamadı. bu 3 maçta Galatasaray'a 'de 3-1 yenildi ve 20 yıllık seri sona erdi. Beşiktaş'a ise deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Rizespor'u ise 3-1 mağlup etti.

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