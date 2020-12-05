Erol Bulut kadroyu belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı 11'i | Son dakika FB haberleri

Süper Lig 'de son 3 haftada 2 yenilgi alarak zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe , Denizlispor maçını kazanarak yeniden zirveye ortak olmak istiyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Harun Tekin, Nazım Sangare, Mbwana Samatta, Kemal Ademi, Mauricio Lemos ve Diego Perotti, İstanbul'da kalacak. Luiz Gustavo ise sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak.