Haberler Fenerbahçe Erol Bulut kadroyu belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı 11'i | Son dakika FB haberleri

kadroyu belirledi! İşte 'nin Denizlispor maçı 11'i | Son dakika FB haberleri

'in 11. haftasında , Denizlispor'a konuk oluyor. mağlubiyetiyle sarsılan ve yaralarını sarmayı planlayan sarı-lacivertlilerde eksikler ise can sıkıyor. 7 ismin yokluğunda kadroyu planlayan , yeşil-siyahlı ekip karşısında sahaya süreceği 11'i ise belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı 11'i... | Son dakika FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 10:54
Erol Bulut kadroyu belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı 11'i | Son dakika FB haberleri

'de son 3 haftada 2 yenilgi alarak zirve yarışında ağır yara alan , Denizlispor maçını kazanarak yeniden zirveye ortak olmak istiyor.

Erol Bulut kadroyu belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı 11'i | Son dakika FB haberleri

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden , Nazım Sangare, Mbwana Samatta, Kemal Ademi, Mauricio Lemos ve Diego Perotti, 'da kalacak. Luiz Gustavo ise sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak.

Erol Bulut kadroyu belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı 11'i | Son dakika FB haberleri

Kanarya'da , bu isimlerin yokluğunda sahaya süreceği 11'i belirledi.

Erol Bulut kadroyu belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı 11'i | Son dakika FB haberleri

İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı 11'i;

Erol Bulut kadroyu belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı 11'i | Son dakika FB haberleri

Altay, , Tisserand, , , , Sosa, Mert Hakan Yandaş, Enner , Pelkas, Cisse

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