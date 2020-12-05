Allahyar rüzgarı

Sonradan girdiği ligdeki Lviv maçında fileleri havalandıran İranlı forvet, Avrupa Ligi'ndeki Leicester'ı da boş geçmedi. 81. dakikada oyuna girip 3 dakika sonra attığı golle İngiliz ekibini yıkan 19 yaşındaki forvet için Ukrayna basını, "Leicester karşısında zaferi Allahyar getirdi" başlıkları attı. Ukrayna takımlarında bu kulvarda gol atmayı başaran en genç Asyalı futbolcu olan Allahyar'ın ilk 11'e göz kırptığı belirtildi.