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Numanoğlu ve Bitigen’e görev yok

derbisini idare eden Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemi ve AVAR hakemi 'e bu hafta maç verilmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 21:45 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Numanoğlu ve Bitigen’e görev yok

derbisini idare eden Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemi ve AVAR hakemi 'e bu hafta maç verilmedi. Üç isim başta Aboubakar'ın 2. golünden önce Cisse'ye yapılan faulün atlanması olmak üzere ciddi hatalara imza atmıştı. Merkez Hakem Kurulu 'dinlendirme' kararıyla kötü yönetimi kabul etmiş oldu.

Denizlispor-F.Bahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Kerem Ersoy üstlenecek. Sarı-lacivertliler, Palabıyık'ın düdük çaldığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti.

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