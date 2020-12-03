Numanoğlu ve Bitigen’e görev yok

Beşiktaş derbisini idare eden Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemi Abdülkadir Bitigen ve AVAR hakemi Zorbay Küçük'e bu hafta maç verilmedi. Üç isim başta Aboubakar'ın 2. golünden önce Cisse'ye yapılan faulün atlanması olmak üzere ciddi hatalara imza atmıştı. Merkez Hakem Kurulu 'dinlendirme' kararıyla kötü yönetimi kabul etmiş oldu.

Denizlispor-F.Bahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Kerem Ersoy üstlenecek. Sarı-lacivertliler, Palabıyık'ın düdük çaldığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti.