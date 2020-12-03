Lemos'ta da yırtık!

Derbide ayak bileğine Josef tarafından çok sert bir darbe alan ve ilk kontrolde kırığa rastlanmadığı açıklanan Uruguaylı stoperin MR tekiklerinde; ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi, ciddi ezilme ve kanama tespit edildiği bildirildi. Tecrübeli oyuncunun en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş maçında Perotti ile Ademi de benzer şekilde sakatlanmıştı. Perotti 1 ay, Ademi de 2 hafta forma giyemeyecek. Takımda ayrıca kupa maçında sakatlanan Mbwana Samatta'nın dönüşü de 2 haftayı bulacak.