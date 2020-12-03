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Gizli maestro Caner

162 kezle ’de rakip ceza sahasına en fazla top gönderen oyuncu olan Erkin, 27 tane şut asisti yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 21:40 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Gizli maestro Caner

Erol Bulut'un son iki maçta yedek soyundurduğu istatistiklere göre 'nin hücumda kilit ismi... Tecrübeli futbolcu, geride kalan 10 haftada 656 kezle takımın en fazla topla oynayan kişisi olurken, 162 kezle ceza sahasına en fazla top gönderen oyuncu konumunda. Kendisinden sonra gelen Gökhan Gönül (60), (56) ve Ozan'ın (34) toplamından daha fazla topu rakip takımın ceza sahası içine yollayan Erkin, 27 tane de şut asisti yaptı. Bu performansıyla da Ozan (12) ve Sosa'nın (13) toplamını geçmeyi başardı. Caner'in Denizli'de Novak'tan formasını geri alarak tekrar onbire dönmesi bekleniyor.

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