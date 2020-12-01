Hedeften dönmeyiz

Fenerbahçe'de yönetim, Beşiktaş yenilgisine rağmen takıma olan inancını koruyor. Basın sözcüsü Alper Pirşen, "40 haftanın 10'u tamamlandı, 30 maç daha var. Şampiyonluk umudumuzu kaybetmedik. Bu yoldan bizi hiçbir şey döndüremez" derken, hakem hatalarını ise not ettiklerini dile getirdi. Derbide Aboubakar'ın attığı 2. golden önce Cisse'ye yapılan hareketin faul olduğu konusunda hakem otoriteleri birleşmişti. Öncelikle teknik heyet ve takıma moral verme kararı alan yönetimin hataların sürmesi halinde açıklama yapması bekleniyor.