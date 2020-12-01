Son olarak Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de transfer alarmı verildi.

Lemos ve Tisserand'ın Beşiktaş maçındaki hataları sarı-lacivertli ekipte büyük endişeye neden oldu.

Sezonu bu futbolcularla tamamlamanın risk olacağını düşünen sportif direktör Emre Belözoğlu!nun transfer hedefleri belli oldu.

Sezon başında da gündeme gelen Leo Duarte (Milan), Colley (Sampdoria) ve Kannemann (Gremio) için scout ekibinden acil rapor istedi.