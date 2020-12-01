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'den transferde 3'lü stoper operasyonu!

'de son dakika haberi... Son olarak Süper Lig'in 10. haftasında evinde 'a 4-3 mağlup olan Kanarya, transferde gaza bastı. Buna göre sarı lacivertliler ara transfer döneminde o 3 isimden birini kadrosuna katacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 01:03 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 01:32
Fenerbahçe'den transferde 3'lü stoper harekatı!

Son olarak 'a 4-3 mağlup olan 'de alarmı verildi.

Fenerbahçe'den transferde 3'lü stoper harekatı!

Lemos ve Tisserand'ın maçındaki hataları sarı-lacivertli ekipte büyük endişeye neden oldu.

Fenerbahçe'den transferde 3'lü stoper harekatı!

Sezonu bu futbolcularla tamamlamanın risk olacağını düşünen sportif direktör Emre Belözoğlu!nun hedefleri belli oldu.

Fenerbahçe'den transferde 3'lü stoper harekatı!

Sezon başında da gündeme gelen Leo Duarte (Milan), Colley (Sampdoria) ve Kannemann (Gremio) için scout ekibinden acil rapor istedi.

Fenerbahçe'den transferde 3'lü stoper harekatı!

Belözoğlu ara transferde bu üç isimden birini kadroya katmayı planlıyor.

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