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'de sıkıntı büyük! 3'ünden biri fazla

'in 10. haftasındaki derbide 'a 4-3 mağlup olan 'de savunma ve orta sahada yapılan hatalar dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin özellikle 3 futbolcunun temposuzluğu ilerisi için büyük soru işareti yarattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 23:08 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 11:07
Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! 3'ünden biri fazla

'in 10. haftasında ezeli rakibi 'a 4-3 mağlup olan 'de, 'un kadro tercihleri eleştirilmişti.

Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! 3'ünden biri fazla

Stoperde 'i kesip Lemos'a görev veren genç teknik adamın bu tercihi sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepki çekmişti.

Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! 3'ünden biri fazla

Kanarya'da orta saha kurgusu da konuşulmaya başlandı. Gustavo, Sosa ve 'ın birlikte oynadığı maçlarda takımın temposunu düşürdüğü savunuldu.

Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! 3'ünden biri fazla

ilk 10 maçın 6'sına bu üçlü ile başladı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 4'ünü kazanırken, 1'ini kaybetti, 1'inde berabere kaldı.

Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! 3'ünden biri fazla

Ancak 3 puan alınan iki maçta ( ve ) galibiyet Sosa'nın çıkmasından sonra geldi. maçında Sosa ile ilk yarı 1-0 geride kapandı.

Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! 3'ünden biri fazla

Cisse girdikten sonra maç 3-1'e geldi. 'da ise durum 1-1'ken Sosa ve Ozan çıktı, ardından Perotti penaltıdan galibiyeti getirdi.

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