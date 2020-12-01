Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! 3'ünden biri fazla

Stoperde Serdar Aziz'i kesip Lemos'a görev veren genç teknik adamın bu tercihi sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepki çekmişti.

Kanarya'da orta saha kurgusu da konuşulmaya başlandı. Gustavo, Sosa ve Ozan Tufan'ın birlikte oynadığı maçlarda takımın temposunu düşürdüğü savunuldu.

Teknik direktör Erol Bulut ilk 10 maçın 6'sına bu üçlü ile başladı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 4'ünü kazanırken, 1'ini kaybetti, 1'inde berabere kaldı.

Ancak 3 puan alınan iki maçta (Trabzonspor ve Antalya) galibiyet Sosa'nın çıkmasından sonra geldi. Trabzon maçında Sosa ile ilk yarı 1-0 geride kapandı.