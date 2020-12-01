Fenerbahçe'de savunma fiyaskosu

Son olarak derbide Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de sıkıntının asıl temelinde savunma hataları yatıyor.

Rakip 10 kişi kalmışken bile 2 gol yenilmesi bardağı taşırırken, özellikle Mauricio Lemos'un performansı başta olmak üzere tüm defans hattı sınıfta kaldı.

Saha içinde Luiz Gustavo'yu bile çıldırtan Lemos'a fatura çıkarken, Gökhan Gönül, Filip Novak, Caner Erkin ve Tisserand da eleştirilerden nasibini aldı.

NOVAK'IN KANADI KORİDOR OLDU

Özellikle Gökhan'ın N'Sakala ve Necip'in attığı gollerdeki hatası, Lemos'un ilk goldeki hatası, Tisserand'ın ilk ve üçüncü goldeki hataları geceye damga vurdu. Ayrıca Novak'ın kanadının koridor haline gelmesi de dikkat çekti.

Aboubakar'ın attığı 2. golde ceza alanında bomboş kalması da savunma zaafiyetini iyice ortaya serdi.

İki sezondur defans hataları nedeniyle belini doğrultamayan F.Bahçe'de şimdi öncelik takıma, savunma yapmasını öğretmek olacak.

YILLARDIR KÖTÜ

3 sezondur en çok transfer edilen mevki defans olmasına rağmen bir türlü dikiş tutmuyor.

Geçen sezon da Mauricio Isla, Zanka, Simon Falette, Adil Rami gibi isimlerle yola çıkan sarı-lacivretli takım, bunlara rağmen stoperde Jailson'la oynuyordu.