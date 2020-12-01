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'de savunma fiyaskosu

Başta Lemos olmak üzere savunma hattı hedefte. Yıllardır en çok transfer yapılan mevki olmasına rağmen defansın dikiş tutmaması Kanarya’nın en büyük yarası

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 22:11 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 06:50
Fenerbahçe'de savunma fiyaskosu

Son olarak derbide Beşiktaş'a kaybeden 'de sıkıntının asıl temelinde savunma hataları yatıyor.

Fenerbahçe'de savunma fiyaskosu

Rakip 10 kişi kalmışken bile 2 gol yenilmesi bardağı taşırırken, özellikle Mauricio Lemos'un performansı başta olmak üzere tüm defans hattı sınıfta kaldı.

Fenerbahçe'de savunma fiyaskosu

Saha içinde Luiz Gustavo'yu bile çıldırtan Lemos'a fatura çıkarken, Gökhan Gönül, Filip Novak, Caner Erkin ve Tisserand da eleştirilerden nasibini aldı.

Fenerbahçe'de savunma fiyaskosu

NOVAK'IN KANADI KORİDOR OLDU
Özellikle Gökhan'ın N'Sakala ve Necip'in attığı gollerdeki hatası, Lemos'un ilk goldeki hatası, Tisserand'ın ilk ve üçüncü goldeki hataları geceye damga vurdu. Ayrıca Novak'ın kanadının koridor haline gelmesi de dikkat çekti.

Fenerbahçe'de savunma fiyaskosu

Aboubakar'ın attığı 2. golde ceza alanında bomboş kalması da savunma zaafiyetini iyice ortaya serdi.

Fenerbahçe'de savunma fiyaskosu

İki sezondur defans hataları nedeniyle belini doğrultamayan F.Bahçe'de şimdi öncelik takıma, savunma yapmasını öğretmek olacak.

Fenerbahçe'de savunma fiyaskosu

YILLARDIR KÖTÜ
3 sezondur en çok transfer edilen mevki defans olmasına rağmen bir türlü dikiş tutmuyor.

Fenerbahçe'de savunma fiyaskosu

Geçen sezon da Mauricio Isla, Zanka, Simon Falette, Adil Rami gibi isimlerle yola çıkan sarı-lacivretli takım, bunlara rağmen stoperde Jailson'la oynuyordu.

Fenerbahçe'de savunma fiyaskosu

BULUT DA SALLAMIŞTI
Tercihleriyle yoğun eleştiri alan teknik direktör Erol Bulut da karşılaşma sonrası "Üst seviyede ve şampiyonluğa oynayan bir takımın savunması bu şekilde goller yememeli" diyerek defans oyuncularını eleştirmişti.

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