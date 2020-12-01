Fenerbahçe'de balayı bitti

Fenerbahçe'de 10 kişilik Beşiktaş önünde alınan 4-3'lük mağlubiyet moralleri bozarken, yenilginin nedenleri sorgulanmaya başlandı. Skordan çok sergilenen kötü futbol yönetimde ve camiada endişe yarattı.

İyi sonuçlar nedeniyle şimdiye kadar görmezden gelinen sorunlar ise şöyle sıralanıyor: 1- Takım çok yavaş oynuyor. Zamanın çoğu boşa harcanıyor. 2 - Özellikle Kadıköy'de kapanan takımları açma sıkıntısına çözüm bulunamadı. 3- Savunmada geçen sezon olduğu gibi bireysel hatalar devam ediyor. Kaleye gelen ilk top genellikle gol oluyor.

İYİ ANALİZ EDEMEDİ

Teknik direktör Erol Bulut'un kadro seçimi, taktik planı ve oyuncu değişiklikleri de tartışılıyor. Genç hocanın maçlara aşırı tedbirli bir anlayışla başladığı, bunun da rakiplerin işini kolaylaştırdığı vurgulandı. Derbiye Caner yerine Novak, Serdar yerine Lemos ile çıkmasının hata olduğu, Beşiktaş'ı iyi analiz edemediği getirildi. Oyuncu değişiklikleri de eleştirildi. Cisse'nin erken çıktığı, Pelkas'ın oyunda kalması gerektiği ifade edildi. Sportif direktör Emre Belözoğlu, Bulut ile görüşerek sorunlara çözüm yolu arayacak.

SERİ SONU

Beşiktaş karşısında alınan 4-3'lük yenilgiyle Kadıköy'de ezeli rakiplere karşı elde edilen son galibiyet serisi de 2020'de son buldu (G.Saray 1-3 / Trabzonspor 1-3).

DİK DURUN

Sportif direktör Emre Belözoğlu, derbinin ardından takımı teselli etti. Belözoğlu'nun, "Bu maç geride kaldı. Hatalarımızı görüp, bu psikolojiden hemen çıkmalıyız. Dik duracağız. Herkes kendi üzerine düşen dersi alsın. Denizlispor'u yenerek yolumuza devam edeceğiz ve şampiyon olacağız" dediği öğrenildi.

Ligin ilk 7 haftasında (5G/2B) namağlup 17 puan toplayan ve Galatasaray'ın 4 puan önüne geçen Fenerbahçe, son 3 maçında (2M/1G) 6 puan kaybederek 3. sıraya geriledi.