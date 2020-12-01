Değişim yolda

Derbide kötü oynadıklarını kabul eden Erol Bulut'un kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Denizlispor deplasmanında ilk olarak Serdar Aziz onbire monte edilecek. Lemos kulübeye geri dönecek. Kovid-19 testi negatife dönen Enner Valencia da Ekvador'dan geldikten sonraki fizik durumuna göre sağ kanatta formasını geri alacak. Orta sahada ise sarı kart cezalısı Luiz Gustavo'nun yerine Mert Hakan görev alacak. Sakatlığının durumuna göre Perotti'nin yerine de Ferdi Kadıoğlu ya da Thiam'ın oynaması bekleniyor.