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Değişim yolda

Testi negatif çıkan ile Serdar 11’e dönecek. ve Ferdi’den de yararlanılacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 22:57 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 06:50
Değişim yolda

Derbide kötü oynadıklarını kabul eden Erol Bulut'un kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Denizlispor deplasmanında ilk olarak Serdar Aziz onbire monte edilecek. Lemos kulübeye geri dönecek. Kovid-19 testi negatife dönen Enner da Ekvador'dan geldikten sonraki fizik durumuna göre sağ kanatta formasını geri alacak. Orta sahada ise sarı kart cezalısı Luiz Gustavo'nun yerine görev alacak. Sakatlığının durumuna göre Perotti'nin yerine de Ferdi Kadıoğlu ya da Thiam'ın oynaması bekleniyor.

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