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3'ünden biri fazla!

Gustavo, ve Ozan’ın bir arada oynadığı maçlarda takım temposu düşüyor. Veriler de ‘3 ismin aynı anda sahada olmaması gerek’ diyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 23:08 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 06:50
3'ünden biri fazla!

Kanarya'da orta saha kurgusu da konuşuluyor. Gustavo, ve 'ın birlikte oynadığı maçlarda takımın temposunu düşürdüğü savunuldu. Teknik direktör Erol Bulut ilk 10 maçın 6'sına bu üçlü ile başladı. Sarılacivertliler bu karşılaşmaların 4'ünü kazanırken, 1'ini kaybetti, 1'inde berabere kaldı. Ancak 3 puan alınan iki maçta (Trabzonspor ve Antalya) galibiyet Sosa'nın çıkmasından sonra geldi. Trabzon maçında Sosa ile ilk yarı 1-0 geride kapandı. Cisse girdikten sonra maç 3-1'e geldi. Antalya'da ise durum 1-1'ken Sosa ve Ozan çıktı, ardından Perotti penaltıdan galibiyeti getirdi.

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