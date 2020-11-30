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Zayıf halka Lemos

K.Gümrük maçında 2 penaltı yaptıran, derbisinde Gökhan ile çarpışıp gol yediren Uruguaylı dün ’a eskortluk yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:36 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Zayıf halka Lemos

'nin Las Palmas'tan transfer ettiği Mauricio Lemos savunmanın bu sezonki 'zayıf halkası' oldu. Uruguylı stoper 6. maçında 3. kez takımını yaktı. Üç haftalık aranın ardından 'in yerine yeniden stoperde forma giyen tecrübeli oyuncu, 'ın attığı ilk golde yediği çalımla tepki çekti.

Kamerunlu oyuncuya sadece eskortluk yapan Lemos, 2-1'lik Karagümrük maçında 2 penaltı yaptırıp çift sarıdan atılmış, 'u 3-1 yendikleri derbide de yedikleri golden önce 'le çarpışıp Afobe'nin önünü açmıştı. Erol Bulut'un Serdar yerine ilk onbirde Lemos'u tercih etmesi büyük eleştiri aldı.

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