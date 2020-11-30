Zayıf halka Lemos

Fenerbahçe'nin Las Palmas'tan transfer ettiği Mauricio Lemos savunmanın bu sezonki 'zayıf halkası' oldu. Uruguylı stoper 6. maçında 3. kez takımını yaktı. Üç haftalık aranın ardından Serdar Aziz'in yerine yeniden stoperde forma giyen tecrübeli oyuncu, Aboubakar'ın attığı ilk golde yediği çalımla tepki çekti.

Kamerunlu oyuncuya sadece eskortluk yapan Lemos, 2-1'lik Karagümrük maçında 2 penaltı yaptırıp çift sarıdan atılmış, Trabzonspor'u 3-1 yendikleri derbide de yedikleri golden önce Gökhan Gönül'le çarpışıp Afobe'nin önünü açmıştı. Erol Bulut'un Serdar yerine ilk onbirde Lemos'u tercih etmesi büyük eleştiri aldı.