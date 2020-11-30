Tuncay Şanlı'dan flaş sözler! Mağlubiyetin faturasını o isme kesti

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler favori çıktığı maçta ezeli rakibine 4-3 mağlup olurken, Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı 15 yıllık yenilmezlik serisi de son buldu.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde tarihi bir galibiyete imza atan siyah-beyazlılar, 2005'teki 4-3'lük zaferin ardından yine aynı skorla kazanıp Kadıköy lanetini kırdı.
Maçın ardından Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Tuncay Şanlı çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
TRT Spor yorumcusu Şanlı, Beşiktaş'ın hak ettiği bir galibiyet aldığını belirtirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'u eleştirdi.
"MAĞLUBİYET EROL HOCA'YA YAZAR!"
Sergen Yalçın'ın Bulut'a ciddi bir üstünlük kurduğunu vurgulayan Şanlı, "Galibiyet Sergen Hoca'ya yazar, mağlubiyet Erol Hoca'ya. Fenerbahçe 'Bulut'ların altında kaldı." dedi.