Haberler Fenerbahçe Tuncay Şanlı'dan flaş sözler! Mağlubiyetin faturasını o isme kesti

'dan flaş sözler! Mağlubiyetin faturasını o isme kesti

'nin unutulmaz futbolcularından , sarı-lacivertli takımın 'a 'de 15 yıl sonra mağlup olduğu 4-3'lük maçı değerlendirdi. Şanlı'nın hedefinde Erol Bulut vardı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:42 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 11:14
Tuncay Şanlı'dan flaş sözler! Mağlubiyetin faturasını o isme kesti

'in 10. haftasındaki dev derbide ile , Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Tuncay Şanlı'dan flaş sözler! Mağlubiyetin faturasını o isme kesti

Sarı-lacivertliler favori çıktığı maçta ezeli rakibine 4-3 mağlup olurken, 'de 'a karşı 15 yıllık yenilmezlik serisi de son buldu.

Tuncay Şanlı'dan flaş sözler! Mağlubiyetin faturasını o isme kesti

yönetiminde tarihi bir galibiyete imza atan siyah-beyazlılar, 2005'teki 4-3'lük zaferin ardından yine aynı skorla kazanıp lanetini kırdı.

Tuncay Şanlı'dan flaş sözler! Mağlubiyetin faturasını o isme kesti

Maçın ardından 'nin unutulmaz futbolcularından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Tuncay Şanlı'dan flaş sözler! Mağlubiyetin faturasını o isme kesti

Spor yorumcusu Şanlı, 'ın hak ettiği bir galibiyet aldığını belirtirken, Teknik Direktörü Erol Bulut'u eleştirdi.

Tuncay Şanlı'dan flaş sözler! Mağlubiyetin faturasını o isme kesti

"MAĞLUBİYET EROL HOCA'YA YAZAR!"
'ın Bulut'a ciddi bir üstünlük kurduğunu vurgulayan Şanlı, "Galibiyet Sergen Hoca'ya yazar, mağlubiyet Erol Hoca'ya. 'Bulut'ların altında kaldı." dedi.

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