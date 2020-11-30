Ozan gemiyi kurtaramadı

Sarı-lacivertli oyuncu ikinci yarıda 2 gol attı ancak mağlubiyeti engelleyemedi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:35Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de gecenin en çalışkan ismi Ozan Tufan'dı... Milli oyuncu, sahada basmadık yer bırakmazken 2 tane de gol attı. 68'de skoru 2-3'e, uzatmalarda ise penaltıdan 3-4'e getiren Ozan'ın çabası galibiyete yetmedi. Ozan attığı 2 golle bu sezon ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı ve sarı-lacivertli takımın en skorer ismi oldu. Ozan Tufan ayrıca maçta kendisine sert bir faul yapan Rosier ile yaşadığı tartışma sonrası hakemden sarı kart gördü.