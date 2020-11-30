Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de korkulan oldu! Diego Perotti...

'de korkulan oldu! ...

döneminde birçok yıldız isimle kadrosunu güçlendiren 'nin en çok ses getiren transferi olmuştu. Serie A ekibi Roma'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Arjantinli yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 32 yaşındaki futbolcunun geçmişte yaşadığı talihsiz sakatlıklar endişe yaratırken, korkulan oldu. İşte yaşanan gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 14:15 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 14:23
Fenerbahçe'de korkulan oldu! Diego Perotti...

'nin yaz döneminde büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı 'nin geçmişinde yaşadığı sakatlıklar tereddütleri beraberinde getirmişti.

Fenerbahçe'de korkulan oldu! Diego Perotti...

Sarı-lacivertli takıma attığı imzanın ardından sakatlığı sebebiyle güçlendirme antrenmanları yapan Arjantinli futbolcu ilk haftalarda forma giyemedi.

Fenerbahçe'de korkulan oldu! Diego Perotti...

Süper Lig'in 7. haftasındaki Antalyaspor deplasmanında kadroya alınan , 62. dakikada oyuna girmişti ve penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Fenerbahçe'de korkulan oldu! Diego Perotti...

DERBİYİ TAMAMLAYAMADI!
cephesinde 'nin üzerine titrenirken Beşiktaş karşılaşmasında korkulan oldu.

Fenerbahçe'de korkulan oldu! Diego Perotti...

Beşiktaş derbisinde 'nin en büyük kozlarından biri olarak sahaya ilk 11'de çıkan Tangocu yıldız karşılaşmayı tamamlayamadı.

Fenerbahçe'de korkulan oldu! Diego Perotti...

İlk yarıda talihsiz bir sakatlık geçiren 32 yaşındaki futbolcu yerini Caner Erkin'e bıraktı.

Fenerbahçe'de korkulan oldu! Diego Perotti...

SON 3 SEZONDA 12. SAKATLIK!
Beşiktaş karşısında sakatlanarak yerini Caner Erkin'e bırakan sakatlıklardan yakasını kurtaramıyor.

Fenerbahçe'de korkulan oldu! Diego Perotti...

Deneyimli futbolcu kariyerinin son üç sezonunda 12. sakatlığını yaşarken bu sakatlıklar nedeniyle 43 maç kaçırdı.

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