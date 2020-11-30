Fenerbahçe'de korkulan oldu! Diego Perotti...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin geçmişinde yaşadığı sakatlıklar tereddütleri beraberinde getirmişti.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin geçmişinde yaşadığı sakatlıklar tereddütleri beraberinde getirmişti.
Sarı-lacivertli takıma attığı imzanın ardından sakatlığı sebebiyle güçlendirme antrenmanları yapan Arjantinli futbolcu ilk haftalarda forma giyemedi.
Süper Lig'in 7. haftasındaki Antalyaspor deplasmanında kadroya alınan Diego Perotti, 62. dakikada oyuna girmişti ve penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
DERBİYİ TAMAMLAYAMADI!
Fenerbahçe cephesinde Diego Perotti'nin üzerine titrenirken Beşiktaş karşılaşmasında korkulan oldu.
Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri olarak sahaya ilk 11'de çıkan Tangocu yıldız karşılaşmayı tamamlayamadı.
İlk yarıda talihsiz bir sakatlık geçiren 32 yaşındaki futbolcu yerini Caner Erkin'e bıraktı.
SON 3 SEZONDA 12. SAKATLIK!
Beşiktaş karşısında sakatlanarak yerini Caner Erkin'e bırakan Diego Perotti sakatlıklardan yakasını kurtaramıyor.
Deneyimli futbolcu kariyerinin son üç sezonunda 12. sakatlığını yaşarken bu sakatlıklar nedeniyle 43 maç kaçırdı.