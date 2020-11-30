Fenerbahçe'de korkulan oldu! Diego Perotti...

Süper Lig'in 7. haftasındaki Antalyaspor deplasmanında kadroya alınan Diego Perotti , 62. dakikada oyuna girmişti ve penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

DERBİYİ TAMAMLAYAMADI! Fenerbahçe cephesinde Diego Perotti 'nin üzerine titrenirken Beşiktaş karşılaşmasında korkulan oldu.

Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri olarak sahaya ilk 11'de çıkan Tangocu yıldız karşılaşmayı tamamlayamadı.