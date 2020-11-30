Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Bu futbol yetersiz

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 4-3 yendikleri maçta arzuladıkları futbolu sergileyemediklerini söyledi. Maça iyi başladıklarını ve pozisyon bulduklarını ifade eden sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Oyuna aslında iyi başladık. İlk dakikalarda 1-2 pozisyon bulduk. Ondan sonra hiç beklemediğimiz bir pozisyonda golü kalemizde gördük. Bu gol bizi bozdu. Sonra ikinci gol geldi. Oyun disiplininden koptuk. Bu seviyedeki bir takımın oyun disiplininden bu kadar çabuk kopmaması gerekiyor" diye konuştu.

Çekişmeli ve güzel bir maç olduğunu belirten Bulut, "Ancak biz istediklerimizin hiçbirini yapamadık. Üst seviyede oynamak, üst sıralarda kalmak istiyorsanız bu oyun yetersiz. Eksiklerimize bakacağız ve çözmek için her şeyi yapacağız. Her şey bitmiş değil" ifadesini kullandı. Sergen Yalçın'ın, "Erol hocaya sorun, o da hakemden memnun olmadığını söyleyecektir" açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Ben bir defa mağlubiyetimizi hakeme bağlamıyorum. Pozisyonlar var. İki tarafından memnun olmadığı kararlar var. Kendimize bakmalıyız" dedi.

BULUT'UN YÜZÜ GÜLMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş karşısında bir kez daha galibiyetle tanışamadı. Genç çalıştırıcı, daha önce Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'un başında siyah-beyazlı ekibe karşı çıktığı 6 maçın 5'inden mağlubiyetle ayırılmış, 1 defa da berabere kalmıştı. Dün akşam ilk galibiyet için sahaya çıkan Erol Bulut bir kez daha amacına ulaşamadı ve sahayı boynu bükük bir şekilde terk etti. Böylece galibiyet hasreti 7'ye çıktı.