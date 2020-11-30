Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Ozan Tufan çılgına döndü ve Volkan Demirel...

Nefesleri kesen Fenerbahçe - Beşiktaş maçında zaman zaman tansiyon yükseldi. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Ozan Tufan bir pozisyonda oldukça sinirlendi ve yedek kulübesinden Volkan Demirel koşarak Ozan'ın yanına geldi.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbide karşı karşıya geldi. Müsabakadan 4-3 galip ayrılan siyah-beyazlılar önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

15 yıl sonra deplasmanda rakibini devirmenin mutluluğunu yaşayan Beşiktaş 'ta büyük bir coşku yaşanırken, Fenerbahçe cephesi ise üzüntü yaşadı.

OZAN TUFAN KANARYA'YA YETMEDİ! Fenerbahçe 'de kaptan Ozan Tufan , Beşiktaş karşısında sahanın en çalışkan isimleri arasında yer aldı. Sahada basmadık yer bırakmayan 25 yaşındaki futbolcu hırslı görüntüsüyle dikkat çekti.

Başarılı futbolunu 2 gol atarak süsleyen Ozan Tufan 'ın bu performansı mağlubiyeti önleyemedi ve sarı-lacivertliler sahadan boynu bükük ayrıldı.

OZAN TUFAN İLE ROSIER GERGİNLİĞİ!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tempo bir an için düşmezken, zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Ozan Tufan ile Rosier faul pozisyonu sonrası kafa kafaya geldi.