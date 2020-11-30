Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Ozan Tufan çılgına döndü ve Volkan Demirel...

- derbisinde gergin anlar! çılgına döndü ve ...

ile Kadıköy Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı ve sahadan 4-3'lük skorla galip ayrılan siyah-beyazlılar gülen taraf oldu. Zaman zaman gergin anların da yaşandığı karşılaşmada bir pozisyonda çılgına döndü. Sarı-lacivertli takımda yardımcı antrenör kulübeden çıkıp olaya dahil oldu. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 11:44 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 11:45
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Ozan Tufan çılgına döndü ve Volkan Demirel...

Nefesleri kesen - maçında zaman zaman tansiyon yükseldi. Sarı-lacivertlilerin kaptanı bir pozisyonda oldukça sinirlendi ve yedek kulübesinden koşarak Ozan'ın yanına geldi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Ozan Tufan çılgına döndü ve Volkan Demirel...

Süper Lig'in 10. haftasında ile dev derbide karşı karşıya geldi. Müsabakadan 4-3 galip ayrılan siyah-beyazlılar önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Ozan Tufan çılgına döndü ve Volkan Demirel...

15 yıl sonra deplasmanda rakibini devirmenin mutluluğunu yaşayan 'ta büyük bir coşku yaşanırken, cephesi ise üzüntü yaşadı.


Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Ozan Tufan çılgına döndü ve Volkan Demirel...

OZAN TUFAN KANARYA'YA YETMEDİ!
'de kaptan , karşısında sahanın en çalışkan isimleri arasında yer aldı. Sahada basmadık yer bırakmayan 25 yaşındaki futbolcu hırslı görüntüsüyle dikkat çekti.


Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Ozan Tufan çılgına döndü ve Volkan Demirel...

Başarılı futbolunu 2 gol atarak süsleyen 'ın bu performansı mağlubiyeti önleyemedi ve sarı-lacivertliler sahadan boynu bükük ayrıldı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Ozan Tufan çılgına döndü ve Volkan Demirel...

OZAN TUFAN İLE ROSIER GERGİNLİĞİ!
- derbisinde tempo bir an için düşmezken, zaman zaman gergin anlar da yaşandı. ile Rosier faul pozisyonu sonrası kafa kafaya geldi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Ozan Tufan çılgına döndü ve Volkan Demirel...

VOLKAN DEMİREL YETİŞTİ!
Tufan'ın sinirli görüntüsü objektiflere yansırken, yardımcı antrenörü yedek kulübesinden koşarak olaya dahil oldu. 'ı tutarak sakinleştirmeye çalışan Volkan Demirel, olayın büyümesini engelledi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Ozan Tufan çılgına döndü ve Volkan Demirel...

Rosier ve pozisyon sonrası hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

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