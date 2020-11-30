Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! "Sezonun 4. VAR operasyonu"

- derbisi sonrası olay sözler! "Sezonun 4. VAR operasyonu"

'in 10. haftasında ile derbisi heyecanı yaşandı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 4-3 kazandı. Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi yazarı , karşılaşmanın VAR hakemi Abdulkadir Bitigen ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı... | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:28 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:45
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! "Sezonun 4. VAR operasyonu"

Hafta içi maçın "falına" bakarken, için maçının tekrarını yaşayacağını söyledim. Korakor geçen ilk yarının ardından 60'dan sonra yeni bir maçın başlayacağını düşünüyordum.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! "Sezonun 4. VAR operasyonu"

'ın sahayı yüzde 100 ile parselleyen dirençli oyununa karşılık veremedi . Top kayıpları, bire birlerdeki başarısızlık ve son karar yanlışlarına, Fenerbahçe defansının "seyirciliği" eklendi. Tribünlerdeki eksikliği de böyle kapadılar.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! "Sezonun 4. VAR operasyonu"

Larin'in kırmızıyı görmesi ile için yeni bir şans doğdu ama... Duran topta yediler üçüncü golü. bitiren rakiplerine, yeniden "hayat suyu" ikram ettiler. Mert Hakan ve Kemal Ademi hamlesi ile aslında "Saldırıyoruz" sinyalini vermişlerdi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! "Sezonun 4. VAR operasyonu"

Sonrasındaki hamleler de geriden gelmeye "itiraz" şeklinde geçti.
Sosa'nın çıkmasıyla 4-1-4-1 oldu sistem.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! "Sezonun 4. VAR operasyonu"

Perotti'nin olmadığı takımda Novak da anlamsızdı. Erol Bulut sürekli "düzeltmeler" yaparak daha etkili-tehlikeli takımı yapılandırdı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! "Sezonun 4. VAR operasyonu"

Kapanan rakibe karşı oyun sahasını büyütmek, pası ayağa oynamak, maça aynı zamanda akıl koymak. Ama 'ın eksik kalmasına rağmen alanı çok doğru kullanmasını ve baskıyla sürekli top kazanmasını izlemeye başladık. Sahada doğrular Beşiktaş'ın hanesindeydi.
Fazla oyuncu ile oynayan da onlar gibiydi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! "Sezonun 4. VAR operasyonu"

Hücum yönü Ferdi- Gökhan ikilisine rağmen Caner'in kanadına dönünce pas aksiyonlarının yerini uzun toplar almaya başladı.
adına maçın aklı-fikri kalmadı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! "Sezonun 4. VAR operasyonu"

Kenardan gelenlerin katkısı olmadı. Maçı kazanacak hissi veren Ozan dışında oyuncu da yoktu. karşılaşmayı hem "derbi ruhunu" taşıyarak hem de bir saniye bile "vazgeçmeyerek" kazandı.


Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! "Sezonun 4. VAR operasyonu"

Tugay Kaan Numanoğlu tansiyonu yüksek maçı minimum hata ile yönetti.
'ın ikinci golünden önce net bir "tehlikeli hareket" vardı. Devreye VAR hakemi Abdulkadir Bitigen'in girmesi gerekiyordu. için sezonun dördüncü VAR operasyonuydu.

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