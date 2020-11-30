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Duran toplardan 11. golü attılar

Sarı-lacivertliler, duran toplardan ligin en etkili ekibi en tehlikeli silahı ile dün ’ı da avladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:04 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Duran toplardan 11. golü attılar

Kanarya bu sezon akan oyundan çok duran toplardan golleri buluyor. 'nin usta ayakları bu şekilde 11. gollerini 'a attılar. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi karşısında kornerden fileleri sarsmayı başardı. 'nın kullandığı kornerde Tisserand kafayı vurdu. arka direkte bomboş durumda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu sezon 4 penaltı golü bulunan Kanarya 6 defa da duran top golü attı.

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