Kanarya bu sezon akan oyundan çok duran toplardan golleri buluyor. Fenerbahçe'nin usta ayakları bu şekilde 11. gollerini Beşiktaş'a attılar. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi karşısında kornerden fileleri sarsmayı başardı. Jose Sosa'nın kullandığı kornerde Tisserand kafayı vurdu. Papiss Cisse arka direkte bomboş durumda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu sezon 4 penaltı golü bulunan Kanarya 6 defa da duran top golü attı.
Duran toplardan 11. golü attılar
Sarı-lacivertliler, duran toplardan ligin en etkili ekibi Fenerbahçe en tehlikeli silahı ile dün Kartal’ı da avladı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:04 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50