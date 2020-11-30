Duran toplardan 11. golü attılar

Kanarya bu sezon akan oyundan çok duran toplardan golleri buluyor. Fenerbahçe'nin usta ayakları bu şekilde 11. gollerini Beşiktaş'a attılar. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi karşısında kornerden fileleri sarsmayı başardı. Jose Sosa'nın kullandığı kornerde Tisserand kafayı vurdu. Papiss Cisse arka direkte bomboş durumda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu sezon 4 penaltı golü bulunan Kanarya 6 defa da duran top golü attı.