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Derbi sonrası 'a flaş eleştiri! "Hiç analiz etmemiş" | Son dakika - derbisi haberleri

'in 10. haftasında Ülker Stadyumu'nda derbi heyecanı yaşandı. , 15 yıldır galip gelemediği sahada ezeli rakibi 'yi 4-3'lük skorla mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı mücadelenin ardından köşesinde değerlendirmeler yaparken, teknik direktör 'a flaş bir eleştiride bulundu. | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:43 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:47
Derbi sonrası Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Hiç analiz etmemiş" | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

F.Bahçe maça daha ilk dakikada pozisyonla başladı, Perotti değerlendiremedi. Kısa süre sonra Aboubakar'ın mükemmel golüyle yenik duruma düştüler. Sonra skorla birlikte oyun üstünlüğünü de ele aldı. İkinci golü de buldular.

Derbi sonrası Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Hiç analiz etmemiş" | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Atiba, Mensah, De Souza'nın alışılmış etkili presleri ve devamlılıkları Sosa ve Gustavo ikilisini tesirsiz hale getirdi.

Derbi sonrası Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Hiç analiz etmemiş" | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Tisserand ile Lemos ise Aboubakar ve Larin karşısında adeta refakatçi gibilerdi. Oyundan tamamen düşen F.Bahçe için işler hiç iç açıcı görülmüyordu. Ama ilk yarı sonlarında sürpriz bir korner golüyle farkı bire indirmek ve ikinci yarı başında da 'ın 10 kişi kalması bir anda her şeyi ters yüz edebilirdi.

Derbi sonrası Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Hiç analiz etmemiş" | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Ama o kadar kötü oynuyor, saha içi organizasyonu o kadar sıkıntılı ki, rakip 10 kişi kandıktan sonra bile rakipten iki gol yiyerek derbide çok önemli 3 puanı kaybettiler.

Derbi sonrası Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Hiç analiz etmemiş" | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

baştan sona disiplinli, planlı programlıydı. Aboubakar iki güzel gol attı tabii ki, neticeye tesir etti. Herkesin eleştirdiği Necip, her zamanki gibi hırsı ve performansıyla takımın enerji deposuydu. Beşiktaş adına belki sahada görülmeyen bir kahraman vardı, o da De Souza idi.

Derbi sonrası Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Hiç analiz etmemiş" | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

, 'ı hiç analiz edememiş. Rakibin presçi üç orta sahasına karşı Gustavo'nun yanına Sosa kesinlikle olmaz. Ozan'dan da 10 numara olmaz.

Derbi sonrası Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Hiç analiz etmemiş" | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Ancak fizik olarak hazır olmayana Perotti'yi de ilk 11 koymayıp, hamle oyuncusu olarak kullanması gerekiyordu. Rakibe karşı plansız, programsız hazırlanmak ve ilk 11'deki tercihlerindeki yanlışlar bu sonucu doğurdu.

Derbi sonrası Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Hiç analiz etmemiş" | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Genç bir hakemin ilk defa derbiye atanması başta olmak üzere iki hocanın ve futbolcuların peşin hükümlü davranmasına sebep oldu.

Derbi sonrası Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Hiç analiz etmemiş" | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Hakemi sürekli baskı altına almak istediler. Hakem, birkaç hata yaptı ama sahada çok cesur durdu. Bu kadar güzel, heyecanlı ve tempolu maç seyretmenin 1 numaralı ismi Tugay Kaan Numanoğlu'dur.

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