Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı inanılmaz bir üstünlük kurmuştu. Ezeli rakiplerine karşı iç sahada yenilgiyi unutmuştu. 16 Şubat'ta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 20 yıllık hasreti son bulmuştu. 16 Haziran'da bu defa Trabzon kupada Kanarya'yı 3-1 yenerek 23 yıllık özlemini dindirdi. Dün de Beşiktaş 4-3'lük galibiyetle 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı.
2020 yılında kalesi düştü
Fenerbahçe’nin evinde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı üstünlüğü 2020 yılı içinde sona erdi. Son serisi de Beşiktaş yenilgisiyle bitti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 22:56 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50