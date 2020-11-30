Haberler Fenerbahçe 2020 yılında kalesi düştü

2020 yılında kalesi düştü

’nin evinde , ve ’a karşı üstünlüğü 2020 yılı içinde sona erdi. Son serisi de Beşiktaş yenilgisiyle bitti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 22:56 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
2020 yılında kalesi düştü

Sarı-Lacivertliler, 'de , ve 'a karşı inanılmaz bir üstünlük kurmuştu. Ezeli rakiplerine karşı iç sahada yenilgiyi unutmuştu. 16 Şubat'ta Galatasaray, 'yi mağlup ederek 20 yıllık hasreti son bulmuştu. 16 Haziran'da bu defa Trabzon kupada Kanarya'yı 3-1 yenerek 23 yıllık özlemini dindirdi. Dün de Beşiktaş 4-3'lük galibiyetle 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı.

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