Renkler eskiye döndü

Gökhan ile Caner, 4 yıl sonra tekrar F.Bahçe forması ile Beşiktaş’a karşı forma giyecek.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:45Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
Gökhan Gönül ve Caner Erkin, bu akşam eski takımları Beşiktaş'a karşı forma giyecekler. Gökhan 4 yıl, Caner ise 3 yıl siyah-beyazlı takımda oynadıktan sonra sezon başında tekrar Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Caner ligde bu sezon 9 maçta 3 asist yaptı. Gökhan ise 7 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist gerçekleştirdi.