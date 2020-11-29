İdeal 3’lü görevde

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:45Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de ilk onbir dünkü idmanın ardından netleşti. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı geçen Gökhan Gönül sağ bekte bir aksilik olmazsa formasını giyecek. Sol bekte ise Caner Erkin formaya yakın. Teknik direktör Erol Bulut'un orta sahada yeniden ideal 3'lü Ozan Tufan, Gustavo ve Sosa'ya görev vermesi bekleniyor. Samatta'nın yokluğunda forvette ise Papiss Cisse yer alacak. Kanarya'nın muhtemel 11'i şöyle: Altay - Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner (Novak) - Gustavo, Ozan, Sosa - Diego Perotti, Pelkas ve Papiss Cisse.