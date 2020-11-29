Haberler Fenerbahçe İdeal 3’lü görevde

İdeal 3’lü görevde

Orta sahada , ve Luiz Gustavo üçlüsü yer alacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:45 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
İdeal 3’lü görevde
'de ilk onbir dünkü idmanın ardından netleşti. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı geçen sağ bekte bir aksilik olmazsa formasını giyecek. Sol bekte ise formaya yakın. Teknik direktör Erol Bulut'un orta sahada yeniden ideal 3'lü , Gustavo ve Sosa'ya görev vermesi bekleniyor. Samatta'nın yokluğunda forvette ise yer alacak. Kanarya'nın muhtemel 11'i şöyle: Altay - Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner (Novak) - Gustavo, Ozan, Sosa - Diego Perotti, Pelkas ve Papiss Cisse.
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