Haberler Fenerbahçe Gürcan Bilgiç açıkladı! Erol Bulut derbide o isimleri tercih edecek | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

açıkladı! derbide o isimleri tercih edecek | Son dakika - derbisi haberleri

'in 10. haftasında oynanacak olan - derbisi adına heyecan erkenden başladı. Sabah Gazetesi yazarı , 'Derbiye doğru: 2 soru - 2 cevap' formatında dev maç öncesi en çok merak edilen 2 soruyu yanıtladı. İşte Gürcan Bilgiç'in değerlendirmeleri... | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 10:42 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 10:44
Gürcan Bilgiç açıkladı! Erol Bulut derbide o isimleri tercih edecek | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

farklı bir kadro ile çıktığı Gençlerbirliği maçını 5-1 kazandı. Yarın 'un derbisine nasıl bir 11 ile çıkmasını bekliyorsunuz?

Gürcan Bilgiç açıkladı! Erol Bulut derbide o isimleri tercih edecek | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

yavaş yavaş taşları yerine oturtuyor. Orta saha ve defans kurgusu belli. Sadece ön tarafta denemeler yapıyor. Perotti ve Pelkas'ın son maçtaki performansları ve Samatta'nın da sakatlanmasıyla Cisse'nin yeri de garantilenmiş gibi.

Gürcan Bilgiç açıkladı! Erol Bulut derbide o isimleri tercih edecek | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Bu nedenle çok farklı, sürpriz yapan bir kadro beklemiyorum. Novak'ın yerine Caner'i seçecek, Perotti ile uyumunu değerlendirecektir.

Gürcan Bilgiç açıkladı! Erol Bulut derbide o isimleri tercih edecek | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Dirençli ve temaslı oynayan, rakibe önde baskı yapan, buna uygun fizik güç üreten kadro ile başlayacak ve devamındaki değişikliklerde bu yapıyı koruyacak oyuncuları değerlendirecektir.

Gürcan Bilgiç açıkladı! Erol Bulut derbide o isimleri tercih edecek | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

60'TAN SONRA OYUN FENERBAHÇE'YE DÖNER

Derbide hangi oyuncuların ön plana çıkmasını bekliyorsunuz?

Gürcan Bilgiç açıkladı! Erol Bulut derbide o isimleri tercih edecek | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Derbilerin klasiğinde orta sahalar yatar. Gustavo, Sosa, Ozan üçlüsü ile Souza, Atiba, Mensah mücadelesini seyredeceğiz. Hangisi baskıyı ve oyunu kontrol ederse maçın yönü de o takıma dönecek.

Gürcan Bilgiç açıkladı! Erol Bulut derbide o isimleri tercih edecek | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Başakşehir performansına baktığımızda 55-60'larda oyundan düşen bir orta saha var. F.Bahçe için Trabzonspor maçının tekrarı gibi olur.

Gürcan Bilgiç açıkladı! Erol Bulut derbide o isimleri tercih edecek | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

İlk yarı kafa kafaya geçer, 60'tan sonra F.Bahçe oyunu ele alır. Sonrasını ise performanslar belirler. Eğer duran toplarda da rakibe hata yaptırırlarsa maç F.Bahçe'ye dönecektir.

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