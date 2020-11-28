Gürcan Bilgiç açıkladı! Erol Bulut derbide o isimleri tercih edecek | Son dakika Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi haberleri

Fenerbahçe farklı bir kadro ile çıktığı Gençlerbirliği maçını 5-1 kazandı. Yarın Erol Bulut'un Beşiktaş derbisine nasıl bir 11 ile çıkmasını bekliyorsunuz?

Erol Bulut yavaş yavaş taşları yerine oturtuyor. Orta saha ve defans kurgusu belli. Sadece ön tarafta denemeler yapıyor. Perotti ve Pelkas'ın son maçtaki performansları ve Samatta'nın da sakatlanmasıyla Cisse'nin yeri de garantilenmiş gibi.

Bu nedenle çok farklı, sürpriz yapan bir kadro beklemiyorum. Novak'ın yerine Caner'i seçecek, Perotti ile uyumunu değerlendirecektir.

Dirençli ve temaslı oynayan, rakibe önde baskı yapan, buna uygun fizik güç üreten kadro ile başlayacak ve devamındaki değişikliklerde bu yapıyı koruyacak oyuncuları değerlendirecektir.

60'TAN SONRA OYUN FENERBAHÇE'YE DÖNER Derbide hangi oyuncuların ön plana çıkmasını bekliyorsunuz?

Derbilerin klasiğinde orta sahalar yatar. Gustavo, Sosa, Ozan üçlüsü ile Souza, Atiba, Mensah mücadelesini seyredeceğiz. Hangisi baskıyı ve oyunu kontrol ederse maçın yönü de o takıma dönecek.

Başakşehir performansına baktığımızda 55-60'larda oyundan düşen bir orta saha var. F.Bahçe için Trabzonspor maçının tekrarı gibi olur.