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haberi: Flaş gelişmesi! derbisinde oynayacak mı?

'in 10. haftası dev derbiye sahne olacak. , Ülker Stadyumu'nda 'ı konuk edecek. Kririk karşılaşma öncesi sarı-lacivertli takıma müjdesi geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 15:56
Fenerbahçe haberi: Flaş Gökhan Gönül gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

, 'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe haberi: Flaş Gökhan Gönül gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktik idmanın ardından yapılan aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe haberi: Flaş Gökhan Gönül gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

GÖKHAN GÖNÜL TAKIMLA ÇALIŞTI!
takımla birlikte çalışmalara başlarken; Tolga Ciğerci, Harun Tekin, Mbwana Samatta ve Nazım Sangare'nin tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe haberi: Flaş Gökhan Gönül gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

'ün teknik direktör Erol Bulut ile yaptığı görüşmelerde derbisinde sahada olmak istediğini ifade etmişti.

Fenerbahçe haberi: Flaş Gökhan Gönül gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Nazım Sangare'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği karşılaşmada 'ün durumu son ana kadar takip edilecek. Deneyimli sağ bek kendisini iyi hissetmesi durumunda derbide sahada olacak.

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