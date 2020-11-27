Fenerbahçe haberi: Flaş Gökhan Gönül gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktik idmanın ardından yapılan aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

GÖKHAN GÖNÜL TAKIMLA ÇALIŞTI!

Gökhan Gönül takımla birlikte çalışmalara başlarken; Tolga Ciğerci, Harun Tekin, Mbwana Samatta ve Nazım Sangare'nin tedavilerine devam edildi.

Gökhan Gönül'ün teknik direktör Erol Bulut ile yaptığı görüşmelerde Beşiktaş derbisinde sahada olmak istediğini ifade etmişti.