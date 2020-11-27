Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde sahne Cisse'nin

Beşiktaş derbisinde ileri uçta Papiss Cisse'nin oynaması kesinleşti. Samatta'nın sakatlanmasıyla formayı garantileyen Senegalli forvet, sarı-lacivertli takımda 2. kez ilk onbirde sahaya çıkacak. Yıldız oyuncu; Karagümrük, Göztepe, Trabzon, Antalya, Konya mücadelelerinde ikinci yarıda oyuna dahil olurken son Gençlerbirliği deplasmanında ilk kez onbirde başlamıştı. Süper Lig'de bugüne kadar 64 maça çıkan Cisse'nin 39 golü bulunuyor. 35 yaşındaki forvet; Trabzonspor'a 4, Fenerbahçe'ye 3, Galatasaray'a ise 2 gol kaydederken Beşiktaş filelerini henüz havalandıramadı. 6. haftada Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçta ikinci yarıda oyuna giren ve golü+asistiyle galibiyeti getiren Cisse, pazar günü Beşiktaş'a da gol atarak tarihe adını yazdırmayı hedefliyor.



Senegalli yıldız, Trabzon'u 1 gol+1 asistle yıkmıştı. Süper Lig'de gol atamadığı tek büyük takım Beşiktaş olan Cisse, Kadıköy'de onu da başarıp tarih yazmak istiyor.