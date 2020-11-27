Diego Perotti sevinci

Bağırsak enfeksiyonu geçiren Diego Perotti takımla çalışmalara başladı. Arjantinli derbide formasını giyebilecek. Sakatlığı süren Tolga takımdan ayrı salonda çalışırken, Kovid-19 testi pozitif olan Valencia, Sinan ve adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Sangare ise dünkü antrenmanda yer almadı.



Perotti'nin babası Hugo Perotti'nin 1981'de Boca Juniors'da Maradona ile birlikte oynadığı ortaya çıktı. Hugo Perotti'nin Ferro ile yaptıkları maçta Maradona'nın asistiyle attığı golün videosu Twitter'da dün en çok izlenenler arasına girdi.

