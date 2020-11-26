Fenerbahçeli Samatta içi flaş transfer gelişmesi! Dev rakama...

Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından Fenerbahçe, Samatta, Ademi ve Cisse'yi kadrosuna dahil etmiş ve forvet hattını güçlendirmişti.

Sarı lacivertlilere büyük umutlarla transfer olan Tanzanyalı golcü Samatta için 6.5 milyon euroluk bonservis bedeli ödeneceği ifade edilmişti.

Bununla beraber Samatta, saha içerisinde hayli istekli bir görüntü sergilerken gol yollarında etkisiz kalması kendisi hakkında soru işaretlerine neden olmuştu.

Öte yandan Fenerbahçe, ara transfer sezonu için çalışmalarına devam ederken, Samatta konusunda sürpriz bir gelişme ile karşı karşıya kalabilir...

BELKÇİKA BASINI DUYURDU

Voetbal24'ün aktardığı bilgilere göre Fenerbhaçe'ye ara transferde piyango vurabilir... Aktarılan bilgilere göre Club Brugge Samatta'nın peşinde düştü.

PİYANGO VURUYOR

Şu anda bir forvet arayışında olan Brugge'nin Samatta için ödeyeceği olası bonservis bedeli de belli oldu. İddialara göre Belçika temcisi, resmi teklif yapması halinde Fenerbahçe'ye 10 milyon euroluk rakam önerecek.

BELÇİKA DENEYİMİ VAR

Öte yandan 2015-16 sezonunda Belçika temsilcisi Genk' 800 bin euroya transfer olmuş, burada gösterdiği başarılı performansın ardından 2019-20 sezonunda 10.5 milyon euroya Aston Villa'ya transfer olmuştu.

DERBİDE YOK

Son olarak Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkan Fenerbahçe, Ankara'dan 5-1'lik galibiyetle dönmüştü.

Maç sonrası aktarılan bilgilere göre Samatta'nın sakatlığının tespit edildiği ve 10. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği kaydedildi.