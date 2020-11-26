Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Samatta içi flaş transfer gelişmesi! Dev rakama...

Fenerbahçeli içi flaş gelişmesi! Dev rakama...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler sezon başında Tanzanyalı golcü 'yı Premier Lig ekibi Aston Villa'dan kadrosuna dahil etmişti. Aktarılan bilgilere göre o kulüp, Samatta'yı kadrosuna dahil etmek istersen, dev rakamı gözden çıkarttığı iddia edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 22:22 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 22:46
Fenerbahçeli Samatta içi flaş transfer gelişmesi! Dev rakama...

Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından , , Ademi ve Cisse'yi kadrosuna dahil etmiş ve forvet hattını güçlendirmişti.

Fenerbahçeli Samatta içi flaş transfer gelişmesi! Dev rakama...

Sarı lacivertlilere büyük umutlarla olan Tanzanyalı golcü için 6.5 milyon euroluk bonservis bedeli ödeneceği ifade edilmişti.

Fenerbahçeli Samatta içi flaş transfer gelişmesi! Dev rakama...

Bununla beraber , saha içerisinde hayli istekli bir görüntü sergilerken gol yollarında etkisiz kalması kendisi hakkında soru işaretlerine neden olmuştu.

Fenerbahçeli Samatta içi flaş transfer gelişmesi! Dev rakama...

Öte yandan , ara sezonu için çalışmalarına devam ederken, konusunda sürpriz bir gelişme ile karşı karşıya kalabilir...

Fenerbahçeli Samatta içi flaş transfer gelişmesi! Dev rakama...

BELKÇİKA BASINI DUYURDU
Voetbal24'ün aktardığı bilgilere göre Fenerbhaçe'ye ara transferde piyango vurabilir... Aktarılan bilgilere göre Club 'nın peşinde düştü.

Fenerbahçeli Samatta içi flaş transfer gelişmesi! Dev rakama...

PİYANGO VURUYOR
Şu anda bir forvet arayışında olan 'nin için ödeyeceği olası bonservis bedeli de belli oldu. İddialara göre Belçika temcisi, resmi teklif yapması halinde 'ye 10 milyon euroluk rakam önerecek.

Fenerbahçeli Samatta içi flaş transfer gelişmesi! Dev rakama...

BELÇİKA DENEYİMİ VAR
Öte yandan 2015-16 sezonunda Belçika temsilcisi Genk' 800 bin euroya olmuş, burada gösterdiği başarılı performansın ardından 2019-20 sezonunda 10.5 milyon euroya Aston Villa'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçeli Samatta içi flaş transfer gelişmesi! Dev rakama...

DERBİDE YOK
Son olarak Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkan , Ankara'dan 5-1'lik galibiyetle dönmüştü.

Fenerbahçeli Samatta içi flaş transfer gelişmesi! Dev rakama...

Maç sonrası aktarılan bilgilere göre 'nın sakatlığının tespit edildiği ve 10. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği kaydedildi.

Fenerbahçeli Samatta içi flaş transfer gelişmesi! Dev rakama...

Bunun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'u evinde ağırlayan Kanarya, bu maçtan da galibiyetle ayrılmıştı. , maçın 60. dakikasında yerini Kemal Ademi'ye bırakmıştı.

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